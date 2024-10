Atp Shanghai, Sinner batte Shelton in due set e vola ai quarti

SportFair

Jannik Sinner ha dimostrato tutto il suo talento e la sua determinazione durante il match contro Ben Shelton, raggiungendo così i quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai. Il giovane italiano ha vinto in due set con il punteggio di 6-4, 7-6 (7-1) in 1h29′.

Il match non è stato facile, Shelton ha messo in campo una grande resistenza, creando ben sette palle break, tutte neutralizzate da Sinner. La costanza e la concentrazione di Sinner sono state determinanti per portare a casa questa vittoria importante. “E’ stata una partita difficilissima: lui ha servito molto bene. Io ho trovato soltanto in alcuni punti un piccolo modo per rispondere e per difendermi al meglio. Sono molto contento per come ho gestito soprattutto le fasi importanti del match. Domani si gioca di nuovo – ha dichiarato a fine match – speriamo di alzare ancora un po’ il livello del mio tennis.”

L’altoatesino nei quarti affronterà il russo Daniil Medvedev, che ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas, per 7-6 (7-3), 6-3.