Atp Shanghai, Alcaraz eliminato! Ecco chi sfiderà Sinner in semifinale

La tanto attesa semifinale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz non si giocherà. Lo spagnolo è stato eliminato a sorpresa ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai da Tomas Machac con il punteggio di 7-6, 7-5 dopo un’ora e 54 minuti di gioco.

Sarà quindi Tomas Machac ad affrontare Jannik Sinner in semifinale. La sfida si disputerà sabato 12 ottobre allo Stadium Court del Qizhong Forest Sports City Center di Shanghai e sarà visibile in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv.