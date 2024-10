ATP Shangai, Sinner spazza via Machac e va in finale

SportFair

Sinner l’ha fatto di nuovo, altra finale in un Masters 1000 e 5ª consecutiva in tutti i tornei. Una partita tutto sommato equilibrata, con entrambi i tennisti ad un livello davvero alto, e spesso ci sono stati break point a favore di uno o dell’altro.

Il primo set Jannik l’ha portato a casa in rimonta, perdendo subito il servizio, ma riuscendo a reagire da campione quale è. Mentre il secondo è stato forse addirittura più equilibrato, non c’è mai stata una vera possibilità di portarsi in vantaggio per nessuno dei due, ma ancora una volta, il talento di Sinner ha dato all’italiano un qualcosa in più, infatti durante l’ultimo turno di servizio del Ceco, Jannik ha tirato fuori gran parte del suo repertorio, vincendo il game che poi gli ha consentito di accedere alla finale, con il punteggio di 6-4 / 7-5 in 1 ora 43 minuti.

Il suo prossimo avversario sarà il vincitore della sfida fra Djokovic e Fritz.