ATP Pechino, finale pazzesca tra Sinner e Alcaraz: vince lo spagnolo

E’ andata in archivio una finale pazzesca all’ATP Pechino tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è stato impressionante nel tie break finale (con 7 punti consecutivi dallo 0-3) e si è aggiudicato la finale del torneo Atp di Pechino battendo il numero uno del mondo Jannik Sinner in tre set in rimonta con il punteggio di 6-7 (8-6), 6-4, 7-6 (7-3) in tre ore e 21 minuti in una sfida equilibratissima che gli consente di aggiudicarsi il quarto titolo dell’anno.

E’ la decima sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz e arriva dopo 117 giorni dall’ultima volta, con vittoria dello spagnolo in semifinale del Roland Garros. Alcaraz, n.3 Atp e seconda testa di serie del torneo cinese, si porta avanti 6-4 nel bilancio contro l’azzurro (senza contare il primo duello al Challenger di Alicante del 2019 vinto sempre da Alcaraz) con Sinner che non lo batte proprio dalla semifinale di Pechino di un anno fa. I due ora si potrebbero ritrovare al torneo di Shanghai in una ipotetica semifinale.