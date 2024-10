Andrea Iannone torna in MotoGP sulla Ducati VR46

SportFair

Andrea Iannone tornerà a correre in MotoGP e sarà il sostituto di Fabio Di Giannantonio per la penultima gara della stagione di MotoGP a Sepang.

Iannone, tornato in gara quest’anno in Superbike dopo quattro anni di stop per un controverso caso di doping, debutterà nel fine settimana a Sepang, proprio dove, nel 2019 con l’Aprilia, aveva corso la sua ultima gara nella classe regina prima della squalifica.

“Guidare la moto campione del mondo è emozionante – ha detto Iannone – La MotoGp è la moto più tecnologica e performante, sono onorato che abbiano pensato a me e mi sono sentito di cogliere immediatamente questa opportunità appena mi è stata offerta. La sfida è sicuramente folle, complessa ed importante, non guidando da anni una moto di questa categoria e senza aver fatto i test.

Sono entusiasta di poter lavorare con Ducati e il Pertamina Enduro VR46 Racing Team, sia per l’altissimo livello sia per l’amicizia che ci lega da anni. Ringrazio Valentino Rossi, Alessio Salucci, Pablo Nieto, Gigi Dall’Igna, Claudio Domenicali e Mauro Grassilli”.