GP Emilia Romagna, Bastianini vince fra le polemiche: Martin furioso, Bagnaia ko | CLASSIFICA

Enea Bastianini vince il GP dell’Emiliano Romagna e consegna il titolo Costruttori alla Ducati nella gara delle polemiche. Bagnaia cade e mastica amaro, Jorge Martin furioso per un contatto all’ultimo giro che gli costa la vittoria e qualche punto in classifica.

Il racconto del GP dell’Emilia Romagna

Subito duello al via fra i due grandi contendenti al Mondiale. Al secondo giro Martin sorpassa Bagnaia e si mette al comando, il pilota Ducati Campione del mondo in carica viene sorpassato anche da Enea Bastianini che si iscrive alla lotta per la vittoria. Quarto Marc Marquez, leggermente attardato. Fuori dai giochi Binder e Acosta, caduti nei primi giri.

Nella seconda parte di gara, forse con la gomma finalmente in temperatura, Bagnaia va fortissimo ma le sue chance di rimonta finiscono sulla ghiaia al 22° giro. La speranza per Pecco risiede in Bastianini e nella possibilità che tolga punti a Martin vincendo la gara.

Il duello davanti è serrato, Bastianini mette Martin nel mirino, gli ultimi 3 giri sono infuocati, Martin fa un piccolo errore in frenata al 27° giro, Bastianini lo infila e i due finiscono per toccarsi. Lo spagnolo finisce fuori e si arrabbia, chiuderà secondo. Bastianini vince il GP dell’Emilia Romagna fra le polemiche. Marc Marquez terzo.

La classifica piloti di MotoGP dopo il GP dell’Emilia Romagna

Jorge Martin (Pramac Racing Ducati) 341 Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 317 Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) 282 Marc Marquez (Gresini Racing Ducati) 281 Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) 165 Pedro Acosta (GASGAS Factory Racing) 157 Maverick Viñales (Aprilia Racing) 149 Fabio Di Giannantonio (VR46 Team Ducati) 122 Aleix Espargaro (Aprilia Racing) 125 Alex Marquez (Gresini Racing Ducati) 121 Marco Bezzecchi (VR46 Team Ducati) 107 Franco Morbidelli (Pramac Racing Ducati) 102 Fabio Quartararo (Monster Yamaha Team) 75 Miguel Oliveira (Trackhouse Racing) 71 Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing) 63 Raul Fernandez (Trackhouse Racing) 49 Johann Zarco (Honda LCR) 21 Takaaki Nakagami (Honda LCR) 20 Augusto Fernandez (GASGAS Factory Racing) 19 Joan Mir (Repsol Honda Team) 19 Alex Rins (Monster Yamaha Team) 15 Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) 12 Daniel Pedrosa (Red Bull KTM Factory Racing) 7 Luca Marini (Repsol Honda Team) 5 Stefan Bradl (HRC Test Team) 2