Da Hamilton in Ferrari ad un possibile ritorno in F1, Vettel svela: “ho parlato con Wolff”

E’ tutto pronto a Suzuka per un nuovo round della stagione 2024 di F1. I piloti hanno raccontato oggi alla stampa le sensazioni con le quali arrivano al GP del Giappone, mentre alcune vicende sembrano piano piano passare in secondo piano.

Stiamo parlando del caso Horner, di cui si sta parlando sempre meno, in attesa forse di nuovi risvolti.

A rilasciare un commento su quanto accaduto in Red Bull, però, è stato Sebastian Vettel, che conosce bene Horner e tutto lo staff di Milton Keynes.

Il caso Horner

L’ex campione del mondo ha detto che preferirebbe una maggiore trasparenza in F1. Vettel, che ha vinto i suoi quattro titoli mondiali nel 2010-2013 con Horner alla Red Bull, ha detto a Sky TV che “sarebbe bello se ci fosse semplicemente più trasparenza in modo che si possa davvero avere più opinioni. Penso che sia sempre difficile leggere una cosa, poi un’altra e poi il contrario. Penso che ora le cose girino in tondo“.

“La vergogna è che ovviamente Max sta facendo un ottimo lavoro. La squadra, molte persone che ricordo dal mio periodo lì, stanno facendo un ottimo lavoro in background e questo viene in un certo senso dimenticato quando si parla di qualcos’altro“, ha aggiunto.

“La F1 sta cambiando, ma per molti versi è un business vecchio stile. Quando me ne sono andato c’erano molte più donne nel paddock e molte più donne non solo seguivano lo sport, ma lavoravano anche nello sport. Penso che sia un cambiamento positivo ma in realtà, come ovunque, c’è ancora spazio per migliorare“, ha affermato ancora Vettel.

Il possibile ritorno in F1

C’è stato spazio anche poi per un commento su un possibile ritorno in F1. “Mi sono ritirato per non tornare, ma ho anche detto che non si sa mai. La cosa è ancora valida. Non si sa mai dove ti porta la vita, forse di nuovo al volante, forse no“, ha dichiarato.

“Potenzialmente sono sul mercato perché non ho un posto, ma la domanda è: lo sto cercando? Penso dipenda dal pacchetto. La Mercedes? Ho parlato con Toto Wolff, non tanto del sedile libero ma dell’intera situazione, ma ho parlato anche con altre persone, è chiaro che parliamo di uno dei migliori sedili sulla griglia. Avranno anche fatto un po’ di fatica negli ultimi anni ma hanno fatto secondo e terzo nel Mondiale Costruttori. Ho alcuni progetti e idee insieme alla Formula1, vedremo se si realizzeranno oppure no. Ci vorranno ancora un paio di telefonate e colloqui per scoprire davvero qualcosa in più, ma di sicuro è uno dei migliori posti sulla griglia”, ha aggiunto.

Hamilton in Ferrari

Vettel, che non ha ancora deciso se fare la 24 ore di Le Mans dopo i test con la Porsche 963, ha parlato anche dell’approdo di Hamilton in Ferrari dal 2025: “sono rimasto sorpreso come suppongo la maggior parte di noi. Ma è eccitante, sta cercando una nuova sfida e sarà diverso vederlo in rosso“.