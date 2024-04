Tennis, torna il Masters 1000 di Wuhan dopo 5 anni di assenza

SportFair

Dopo cinque anni di assenza dal circuito, il Wta 1000 di Wuhan rientrerà quest’anno nel calendario del circuito e prenderà il via il prossimo 7 ottobre. Ad ufficializzare la notizia è stata la stessa Wta.

Tenutosi per la prima volta nel 2014, l’evento non si era più svolto a causa della pandemia di Covid-19 che nel 2020 colpì la provincia cinese fino a farla diventare nel gennaio del 2020 la prima zona al mondo interessata da un lockdown.

Archiviata la pandemia, l’evento – così come tutti i tornei previsti su territorio cinese – fu cancellato dal calendario in risposta alla vaghezza e al silenzio con cui la Cina aveva trattato il caso di Peng Shuai, giocatrice di cui si erano perse le tracce in seguito alla denuncia di abusi subiti da parte di un alto esponente del governo cinese. Giocatosi l’ultima volta nel 2019 e vinta dalla bielorussa Aryna Sabalenka, il torneo rientrerà così all’interno dello swing asiatico di cui fanno parte anche i tornei di Seoul, Ningbo, Pechino, Osaka, Zhengzhou, Guangzhou, Tokyo, Hong-Kong e Nanchang.