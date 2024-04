“Futuro in Red Bull?”, Carlos Sainz senza paura: la risposta su Verstappen

SportFair

Il futuro di Carlos Sainz è più che mai un rebus. Il pilota spagnolo, attualmente, ha una sola certezza: a fine stagione non sarà più un pilota della Ferrari. Già dall’inizio del Mondiale, infatti, gli è stato comunicato che il suo sedile sarà occupato da Lewis Hamilton in uscita dalla Mercedes.

Sainz è un pilota talentuoso, relativamente giovane (30 anni a settembre) e fa gola a diverse scuderie. Dal canto suo, nessuna paura per il futuro: si dice pronto a valutare qualsiasi ipotesi, anche quella clamorosa che si sta facendo largo nelle ultime ore relativa alla Red Bull.

Red Bull: il futuro di Perez

Se Verstappen domina in lungo e in largo da 3 anni, lo stesso non si può dire di Sergio Perez. Il messicano, pur guidando la stessa monoposto stellare di Verstappen, non riesce neanche ad avvicinarsi ai ritmi del campione olandese. Già nella passata stagione le critiche per le prestazioni altalenanti e insoddisfacenti sembravano portare a un addio, ma Perez è stato confermato.

Chissà se al termine della stagione 2024, con Sainz libero e prestazioni simili al 2023, il messicano verrà riconfermato ulteriormente. Sainz, intanto, non chiude la porta a nessuno: “io correrò a fianco di chi ci sarà, non ho paura e nessun problema di correre affianco a chiunque – ha dichiarato a Sky Sport prima del Gp del Giappone, per poi ricordare di aver già corso con Verstappen (nel 2014 in Toro Rosso, ndr) – Ho avuto tanti compagni di squadra in Formula 1, anche Verstappen. Poi Leclerc, Norris, Hulkenberg, Gasly, non ho mai avuto vita facile ma sempre un buon feeling e un buon rapporto con tutti. Sempre rivali dentro la pista ma compagni fuori“, ha concluso lo spagnolo.