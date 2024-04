Risultati NBA, LeBron James infinito e decisivo: Doncic ne fa 47, Jokic in tripla doppia

SportFair

I risultati NBA della notte italiana vedono la stella di LeBron James brillare più che mai. Nonostante i 39 anni, il campione dei Los Angeles Lakers continua a dominare la lega con prestazioni a dir poco clamorose: sono 40 i punti segnati nel successo per 116 a 104 sui Brooklyn Nets, 9/10 i tiri da 3 riusciti (record personale). È la 77ª partita in carriera di LeBron James con 40 punti, eguagliato Oscar Robertson nella speciale classifica dominata da Wilt Chamberlain con 271.

A proposito di grandi prestazioni, Luka Doncic ha contribuito con 47 punti al successo dei suoi Dallas Mavericks sugli Houston Rockets (125-107), che si sono fermati dopo 11 vittorie consecutive. Dallas, in una serie di sette successi, presenta così lo stesso bilancio dei New Orleans Pelicans (45 vittorie-29 sconfitte), nella lotta per il quinto posto.

Tornano alla vittoria, dopo due ko consecutivi, i Denver Nuggets di Nikola Jokic alla 23ª tripla doppia della stagione (26 punti, 18 rimbalzi, 16 assist). Un successo, quello ottenuto sui Cleveland Cavaliers, che permette a Denver (52 vittorie-23 sconfitte) di approfittare del ko di Minnesota contro Chicago (109-101) e riconquistare il secondo posto a ovest. Gli Oklahoma City Thunder restano in testa (52-22) grazie al successo contro i New York Knicks (113-112). Il canadese Shai Gilgeous-Alexander (19 punti) ha segnato il canestro della vittoria a sue secondi dalla fine, prima che Jalen Brunson (30 punti) sbagliasse il tiro finale alla sirena.

I risultati delle partite NBA della notte

Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers 130-101

Brooklyn Nets-Los Angeles Lakers 104-116

Charlotte Hornets-Los Angeles Clippers 118-130

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers 120-135

Washington Wizards-Miami Heat 107-119

Houston Rockets-Dallas Mavericks 107-125

Minnesota Timberwolves-Chicago Bulls 101-109

New York Knicks-Oklahoma City Thunder 112-113

San Antonio Spurs-Golden State Warriors 113-117

Sacramento Kings-Utah Jazz 127-106