Rajon Rondo si ritira: 16 anni di carriera in NBA e 2 anelli con Celtics e Lakers

Dopo quasi 2 anni passati dall’ultima volta che ha calcato un parquet NBA, Rajon Rondo ha annunciato il ritiro. La decisione è stata resa nota all’interno del “All The Smoke” podacast con gli ex NBA Matt Barnes e Stephen Jackson. Rajon Rondo ha giocato per 16 stagioni in NBA vincendo 2 anelli: nel 2008 con i Boston Celtics e nel 2020 con i Los Angeles Lakers.

Quattro volte all’All-Star Game, 3 volte miglior assistman, 4 volte nominato nei quintetti difensivi, Rajon Rondo era l’ultimo dei Celtics campioni del 2008 ancora in attività.

L’addio di Rajon Rondo al basket

A 38 anni compiuti lo scorso 22 febbraio, dopo 2 anni senza giocare in NBA, sembrava ormai chiaro che per RR nella lega non ci fosse più posto. “In questo momento preferisco passare del tempo con i miei figli. Ho guadagnato abbastanza, ora mi occupo di loro“, ha detto spiegando la sua decisione.

La sua carriera si conclude quindi con 16 stagioni di NBA disputate con nove squadre diverse, l’ultima con i Cleveland Cavaliers nel 2022. In carriera per lui anche 32 triple doppie in regular season e 10 ai playoff (sesto ogni epoca insieme a Larry Bird e Draymond Green).

LeBron James si è detto “sorpreso che non sia già un allenatore“, pronosticando per lui un grande futuro in panchina. Ma, per ora, Rajon Rondo sembra voler sostenere la carriera della figlia Ryelle che nel Kentucky si sta facendo notare per il suo talento nella pallavolo ricevendo già proposte da college di alto livello.