Quanto ha guadagnato Sinner in carriera? È nella top 30 dei tennisti più ricchi della storia

Jannik Sinner è un vero e proprio predestinato del tennis. Il giovane talento italiano sta vivendo un 2024 da sogno sia dentro che fuori dal campo. Se nel rettangolo di gioco sono arrivati, infatti, i successi agli Australian Open, a Rotterdam e il più recente a Miami, fuori dal campo il tennista altoatesino sta facendo incetta di popolarità.

E anche il conto in banca non se la passa male. Il calcolo di quanto ha guadagnato Sinner in carriera, aggiornato dopo il successo di Miami, riporta una cifra clamorosa: 21.021.773 milioni di dollari! Sinner diventa così uno dei tennisti più ricchi della storia, precisamente il 26°. Certo, dovrà ancora vincere molti tornei per arrivare ai 181 milioni guadagnati da Novak Djokovic, re dei paperoni della racchetta.

La classifica dei tennisti più ricchi della storia

Djokovic 181.658.118 Nadal 134.659.704 Federer 130.594.339 Murray 64.534.250 Sampras 43.280.489 Zverev 40.541.820 Medvedev 40.369.322 Wawrinka 36.696.484 Ferrer 31.483.911 Cilic 31.301.586 Agassi 31.152.975 Thiem 30.146.603 Berdych 29.491.328 Tsitsipas 29.364.745 Alcaraz 28.762.147 Dimitrov 26.280.250 Del Potro 25.896.046 Nishikori 25.125.362 Becker 25.080.956 Kafelnikov 23.883.797 Tsonga 22.524.073 Rublev 22.432.551 Isner 22.430.808 Monfils 22.149.420 Lendl 21.262.417 Sinner 21.021.773