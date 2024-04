Acosta, che personalità! Lo schiaffo a Marquez e quel paragone con Valentino Rossi

SportFair

La personalità di Pedro Acosta non si scopre certo in un’intervista. Il rookie della GasGas, al primo podio in carriera in MotoGP in quel di Portimao, è diventato il più giovane pilota a salire sul podio in top class superando Marc Marquez. A proposito di sorpassi, anche in pista Acosta ha infilato Marquez sia in Qatar che in Portogallo.

Scene che ricordano proprio un giovanissimo Marc che duella con il veterano Valentino Rossi, il fenomeno da battere. Un paragone nel quale Acosta, intervistato dalla tv spagnola “El Hormiguero”, si è lanciato a capofitto.

“In TV sembrava un attacco più facile: Marc l’ha fatto con Valentino Rossi e adesso io con lui (ride ndr). È stato sicuramente bello. Era la prima vera gara e dal team mi avevano detto di mostrare il mio carattere. Ed è quello che ho fatto“, ha dichiarato Acosta in merito al sorpasso di Losail. Per poi rifilare un’altra stoccata sulla questione ‘erede di Marc Marquez’: “semmai sono il nuovo Acosta“.

Per la stagione 2024, nonostante l’ottimo inizio, Pedro Acosta non ha aspettative: “sarà tutto un test da affrontare con calma. Spero di continuare allo stesso modo delle prime gare“.