Pallavolo, il programma dei match infrasettimanali dei Playoff

Dopo la gara di apertura delle Semifinali Scudetto della SuperLega Credem Banca, l’avvincente lotta per le finali continua con le partite infrasettimanali di Gara 2 in programma stasera, mercoledì 3 aprile. Protagonista della serata anche l’ultima sfida dei Quarti di Finale della Serie A1 Tigotà che definirà la seconda parte del tabellone delle semifinali. Tutti i match saranno trasmessi in diretta e on-demand su VBTV, la piattaforma ufficiale di streaming live Over-The-Top (OTT) di Volleyball World e Official Broadcaster dei Campionati (Vb.tv.).

Lo scorso weekend, Sir Susa Vim Perugia e Itas Trentino si sono aggiudicate la prima gara di Semifinale nei Play Off SuperLega Credem Banca, ottenendo un’importante vittoria per la corsa al titolo di Campione d’Italia, rispettivamente contro Allianz Milano e Mint Vero Volley Monza. Stasera alle 20:30, entrambe le squadre lombarde scenderanno in campo in cerca di riscatto, regalando grandi emozioni a tutti gli appassionati di pallavolo.

Tutte e due le gare saranno trasmesse in diretta su VBTV, con Sir Susa Vim Perugia-Allianz Milano in esclusiva sulla piattaforma di streaming.

Tra gli appuntamenti da non perdere anche il match valido per Gara 3 dei Quarti di Finale Playoff Serie A1 Tigotà, con l’ultimo dei quarti di finale tra Igor Gorgonzola Novara e Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Le due avversarie, entrambe con una vittoria alle spalle, si giocano alle 20:30 in diretta su VBTV l’accesso alle Semifinali, dove raggiungeranno le già qualificate Prosecco Doc Imoco Conegliano, Allianz Vero Volley Milano e Savino Del Bene Scandicci.

Oltre che in diretta streaming, tutte le partite sono disponibili anche on-demand su VBTV.

Gara 2 delle Semifinali di SuperLega Credem Banca

Mercoledì 3 aprile

Mint Vero Volley Monza – Itas Trentino

In diretta daIl’Opiquad Arena di Monza ore 20.30

Telecronaca: Cristiana Chiarani e Andrea Cobbe

In diretta dall’Allianz Cloud di Milano ore 20.30

Telecronaca: Lorenzo Castiglia e Giorgio Goldoni

In esclusiva su VBTV

Gara 3 dei Quarti di Finale di Serie A1 Tigotà

Mercoledì 3 aprile

Igor Gorgonzola – Reale Mutua Fenera Chieri ’76

In diretta dal Pala Megabox di Pesaro ore 20:30

Telecronaca: Marco Arcari