Olimpiadi di Parigi a rischio attentato: il Belgio invia i suoi soldati

SportFair

Le Olimpiadi di Parigi 2024 si avvicinano sempre più. L’atmosfera è di gioia e festa, ma non mancano le preoccupazioni. Si temono, infatti, attacchi terroristici e, per questo motivo, si sta lavorando molto dal lato della sicurezza.

Il Belgio ha deciso di inviare i propri soldati per rafforzare la sicurezza in occasione dei Giochi olimpici, rispondendo a una richiesta della Francia.

“Il governo francese richiede un contributo belga per la protezione e la sicurezza dei Giochi olimpici di Parigi 2024. La difesa belga ha studiato la richiesta e ha concluso che un contributo puo’ essere proposto“, ha detto alla radio Rrl la ministra della Difesa, Ludivine Dedonder. “Il sostegno militare belga riguardera’ la ricerca e la neutralizzazione degli ordigni esplosivi”, ha spiegato. Le forze armate belghe – ha evidenziato Dedonder – hanno una riconosciuta esperienza in questo settore e sono richieste “periodicamente per interventi internazionali“.

Le Olimpiadi prenderanno il via – il 26 luglio – con una cerimonia di apertura all’aperto senza precedenti davanti a circa 300 mila spettatori. Durante l’evento sportivo si prevede che la capitale francese accoglierà 15 milioni di turisti. Il governo francese ha innalzato al massimo l’allerta per la minaccia terroristica dopo il recente attentato nel centro commerciale della periferia di Mosca, rivendicato dallo Stato islamico, che ha provocato almeno 143 morti e decine di feriti.