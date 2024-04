Al Museo Alfa Romeo di Arese una nuova esperienza: aperto il Caffè & Bistrò | FOTO

SportFair

Un viaggio tra innovazione e tradizione scandito da valori quali bellezza, cura artigianale, eccellenza italiana. È l’esperienza offerta dal Museo Alfa Romeo di Arese attraverso le auto che hanno segnato la storia del motorsport, del design, dell’innovazione tecnologica e del costume, proiettando il Marchio a livello globale come simbolo dell’eccellenza del made in Italy.

Ora questa esperienza si arricchisce di un nuovo capitolo con l’apertura dell’Alfa Romeo Caffè & Bistrò, nuova proposta di ristorazione di qualità che da quest’anno accompagna il Museo, completando l’offerta di servizi rivolti a un pubblico internazionale (il Museo è frequentato da visitatori provenienti da oltre 120 Paesi).

Alla guida dell’Alfa Romeo Caffé & Bistrò è un partner di grande esperienza quale il Gruppo Maio, che da anni gestisce con successo i MAIO Restaurant con terrazza all’ultimo piano di Rinascente a Milano e ora anche a Roma. Grazie alla professionalità di MAIO Catering, che trasferisce la cultura dell’alta ristorazione nell’organizzazione di eventi di successo, cura inoltre gli eventi a Balocco Proving Ground, altra location fortemente legata alla storia Alfa Romeo.

Locale di design contemporaneo, con richiami alla tecnologia e allo stile, il Bistrò di Arese è arricchito da elementi della Collezione storica Alfa Romeo: dalle auto in esposizione a modelli in scala, per proseguire idealmente l’esperienza vissuta durante la visita al Museo.

Accogliente e spazioso, l’Alfa Romeo Caffè è il luogo ideale per accogliere i numerosi gruppi e club automobilistici che si danno appuntamento al Museo: per loro sono disponibili proposte dedicate come ad esempio la Red Night, una serata organizzata a giugno in occasione dell’anniversario di fondazione di Alfa Romeo. Arricchiscono l’offerta le proposte per le famiglie, con menu pensati per i più piccoli, per la clientela business e per i visitatori che osservano regimi alimentari particolari.

La cucina proposta all’Alfa Romeo Caffè & Bistrò riflette i valori e la tradizione di Alfa Romeo, con un menu curato dallo chef Eugenio Moreni che mescola innovazione e creatività, utilizzando solo materie prime di altissima qualità.

Aperto con servizio di caffetteria e varie proposte di ristorazione nei giorni e orari di apertura del Museo – tutti i giorni dalle 10 alle 18, ad eccezione del martedì – l’Alfa Romeo Caffè & Bistrot è inoltre il riferimento per gli eventi privati che è possibile organizzare al Museo: dagli aperitivi e cocktail al termine di una visita privata esclusiva, ai meeting ed eventi aziendali fino alle cene di gala con showcooking per le occasioni speciali.