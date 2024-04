“Marquez lupo nel pollaio”, Zarco sincero: e su Valentino Rossi…

SportFair

I piloti della MotoGP si stanno godendo un po’ di relax prima di tornare in pista, la prossima settimana, per il terzo round della stagione, in America. Intanto, però, non mancano le sorprese e le afferamzioni che fanno discutere.

Johann Zarco, infatti, ha parlato di Marc Marquez alla Ducati. Le parole del francese in un’intervista a Canal + France, stanno facendo il giro del mondo.

“Sarà una stagione molto interessante. Penso che Marc Márquez in Ducati sia il lupo nel pollaio. Pecco Bagnaia è molto calmo, ma Marc è fastidioso, quindi sarà molto interessante. E per Ducati, anche l’immagine di Marc Márquez è enorme“, ha affermato Zarco.

“Penso che Márquez punti a vincere delle gare e che nella sua testa voglia giocarsi il campionato e raggiungere Valentino Rossi per numero di titoli“, ha concluso.