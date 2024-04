MCS celebra il ritorno del Cowboycore: un mix di tradizione e creatività | FOTO

SportFair

L’immaginario West americano è tanto ricco quanto definito, con film, libri, fumetti e riferimenti che sono fioriti in tutta la cultura internazionale, dando vita alla mitologia del cowboy. Un idolo presente nell’immaginario della moda da sempre, spesso legato al mondo del denim, in generale ad uno stile avventuriero country che, negli anni, ha perso completamente la sua prerogativa maschile, andandosi raffinando.

Un ritorno, quello del Cowboycore, esaltato durante le ultime sfilate che, in modo chiaro, ne hanno consacrato nuovamente il fascino. Una celebrazione della tradizione mescolata con una fervida creatività in un’ottica contemporanea e una voglia di esplorare nuovi territori, sia fisici che simbolici.

Uno stile che celebra il denim in tutte le sue declinazioni, arricchito da cinture in pelle impreziosite da grandi fibbie metalliche, frange oscillanti, camicie check, stivali e cappelli da cowboy. MCS, dalle sue origini ha raccontato l’American Dream con collezioni ispirate al lifestyle country, allo spirito avventuroso di cowboy affascinanti e liberi, ai grandi spazi dell’America rurale e urbana. Da sempre le collezione del brand seguono la moda Western, con capispalla in pelle, camicie a quadri colorate, polo e t-shirt dai toni che richiamano la natura e da pantaloni e denim in diversi lavaggi e fit.

Uno stile che rappresenta il DNA del brand fondato nel 1987 e che viene rappresentato anche nello stesso logo che ritrae la figura di un cowboy e che si è sempre distinto nel panorama del menswear per la sua strenua fedeltà a questa estetica, proposta in un abbigliamento pratico e versatile che ancora adesso è definito iconico. MCS è una filosofia di vita, un manifesto che va oltre le mode e il tempo, un brand autentico che continua a scrivere la storia del casual style, rivolgendosi ad un appassionato consapevole, indipendente e attento, che ama la bellezza, la natura, l’avventura e ricerca la libertà.