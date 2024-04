L’aspetto estetico e le foto con Jannik: Maria Braccini, fidanzata di Sinner, risponde ai fan

SportFair

Maria Braccini e Jannik Sinner si godono la loro storia d’amore. Superata una piccola crisi, i due non si mollano più, ma continuano a proteggere la loro privacy, senza spiattellare sui social la loro vita di coppia.

Lei è stata a Miami al fianco di Sinner durante lo splendido percorso al Miami Open, vinto dall’azzurro, supportandolo dal primo all’ultimo istante e godendosi un po’ la città della Florida dove si è svolto il Masters 1000.

Seguitissima sui social, dove vanta 322mila follower, Maria Braccini ogni tanto concede qualche risposta ai suoi fan, e grazie a queste esce fuori il suo carattere.

Due giorni fa, la fidanzata di Sinner ha risposto ad una donna che parlava dell’importanza di ricevere complimenti legati all’aspetto estetico. “Mi chiedo se per una donna è così importante ricevere complimenti per la sua bellezza e per essere la fidanzata di un campione! Forse ha qualche merito che fa di lei una donna di valore a prescindere dall’estetica e dalle relazioni sentimentali”, ha scritto una follower.

Non è tardata ad arrivare la risposta di Maria Braccini: “Signora ha perfettamente ragione. Le persone che mi conoscono veramente sanno chi sono come persona e mi apprezzano al di là dell’aspetto esteriore e questo per me ha un valore immenso. Credo e spero che con il tempo ci sia modo di dimostrare che c’è molto di più in me oltre all’aspetto fisico. Quanto ai complimenti invece li accetto volentieri, sento che sono fatti tutti con il cuore e sono grata a ciascuna persona che scrive.

Un abbraccio“, ha scritto la 20enne.

Nelle risposte ai commenti dei follower si scopre anche che “lo spagnolo è la mia lingua preferita” e che Maria ama fare shopping da Zara.

Maria Braccini, poi, ha risposto a chi le ha chiesto di rispondere a coloro che criticano la scelta di non condividere contenuti di coppia con Jannik: “preferisco restare fuori dai battibecchi”, ha tagliato corto.