L’Isola dei Famosi, chi è Greta Zuccarello: volto noto della tv, ex di un campione di nuoto | FOTO

Manca sempre meno alla prima puntata de L’Isola dei famosi 2024. Il reality è stato rivisitato, con conduttori, opinionisti ed inviati completamente nuovo.

Alla conduzione ci sarà infatti Vladimir Luxuria, accompagnata in studio da Sonia Bruganelli e Dario Maltese, mentre l’inviata in Hounduras sarà Elenoire Casalegno.

Sono stati resi noti nelle scorse ore i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2024 e tra questi c’è anche Greta Zuccarello, ballerina in tv ed ex compagna di un campione di nuoto.

Chi è Greta Zuccarello

Nata a Treviso, in Veneto, nel 1996, Greta Zuccarello ha manifestato interesse e amore per la danza sin da piccola. A 5 anni ha iniziato a praticare ginnastica artistica, per poi abbandonarla qualche anno dopo e dedicarsi alla danza, che non ha più lasciato.

Nel 2010, a 14 anni, Greta vince una borsa di studio per uno stage estivo all’Opus Ballet, viaggia in tutto il mondo, entrando alla San Francisco Ballet School e successivamente si trasferisce a New York.

Non solo ballerina, mentre si costruisce la sua carriera nella danza, Greta inizia anche un percorso da modella: nel 2017, infatti, viene selezionata come volto per una campagna di biancheria sportiva da Victoria’s Secret.

Successivamente decide di tornare in Italia, dove intraprende un nuovo percorso in tv, prima entra nel corpo di ballo di Tale e Quale Show e The Voice Kids, poi in quello di Ciao Darwin.

Greta Zuccarello, vita privata e fidanzati

Non si sa molto sulla vita privata di Greta Zuccarello. L’unica sua relazione, ormai passata, conosciuta è quella con Luca Dotto, ex fidanzato di Rossella Fiamingo ed ex campione di nuoto. I due sono stati insieme circa 3 anni. Adesso Greta sembra essere single.

Tra le passioni della concorrente dell’Isola dei Famosi 2024 c’è anche la F1: sul profilo Instagram di Greta, che vanta 165mila follower, infatti, ci sono molti scatti dai paddock di tutto il mondo, molti in compagnia di Mario Isola, racing manager Pirelli.