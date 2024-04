Leclerc commovente: a Suzuka con un casco per Jules Bianchi | FOTO

SportFair

Sono passati 10 anni dal tragico incidente di Jules Bianchi al GP del Giappone, nel 2014, che è costato la vita al pilota francese, morto dopo oltre 9 mesi di coma.

Un dolore immenso per tutti i cari di Bianchi, tra cui anche Charles Leclerc, legatissimo al pilota francese. Un legame indistruttibile: il monegasco della Ferrari porta nel cuore Jules e, questo fine settimana, lo porterà anche con sè in pista.

Leclerc a Suzuka con un casco per Jules Bianchi

Leclerc ha infatti deciso di correre il GP del Giappone con un casco speciale, per ricordare proprio il suo caro amico. “Un casco speciale in ricordo di una persona molto speciale per me. 10 anni quest’anno da quando abbiamo perso Jules qui in Giappone. Quanti ricordi insieme che non dimenticherò mai e poi mai. Mi manchi e domenica farò di tutto per portare quel casco sul gradino più alto del podio“, ha scritto sui social.