Giro dei Paesi Baschi, caduta Vingegaard: immagini shock, portato via in ambulanza | VIDEO

Momenti di paura dopo la caduta di Vingegaard al Giro dei Paesi Baschi. Nel corso della 4ยช tappa, il ciclista della Visma รจ caduto in discesa, in una curva verso destra, andando a sbattere contro un masso. Caduta, molto dolorosa, avvenuta nelle prime posizioni del gruppo e che ha coinvolto nomi di spicco quali Primoz Roglic e Remco Evenepoel.

Jonas Vingegaard sembra aver riportato dolorose conseguenze: immobile a bordo strada, il ciclista รจ stato soccorso dallo staff medico e portato via in ambulanza. Fortunatamente, non ha mai perso conoscenza. Anche Evenepoel in ospedale per accertamenti, mentre Roglic รจ risalito sull’amiraglia. I corridori in fuga si giocheranno la tappa, per il resto del gruppo la corsa risulta neutralizzata.

๐Ÿคฏ๐Ÿคฆโ€โ™‚๏ธ ยกยก๐—š๐—ฟ๐—ฎ๐˜ƒ๐—ถฬ๐˜€๐—ถ๐—บ๐—ฎ ๐—ฐ๐—ฎ๐—ถฬ๐—ฑ๐—ฎ ๐—ฒ๐—ป ๐—น๐—ฎ ๐—œ๐˜๐˜‡๐˜‚๐—น๐—ถ๐—ฎ!! ๐Ÿšดโ€โ™‚๏ธ๐Ÿค• Roglic, Vingegaard y Evenepoel entre los afectados por el incidente. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿš‘ Vingegaard ha sido trasladado en ambulancia y con oxรญgeno. pic.twitter.com/IfchrSyuUE โ€” Aficiรณn Deportiva (@AfDeportiva_) April 4, 2024