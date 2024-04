Giorgio Minisini escluso dalle Olimpiadi: perchè non sarà a Parigi 2024

SportFair

Doccia gelata per Giorgio Minisini: il talentuoso atleta di nuoto sincronizzato non sarà presente alle Olimpiadi di Parigi 2024. La decisione è stata confermata da Patrizia Giallombardo, direttore tecnico dell’Italia, che ha spiegato: “purtroppo il Cio non ha inserito il doppio misto nel programma olimpico e il regolamento consente di convocare solo 8 atleti più una riserva per nuotare gli esercizi tecnico, libero e acrobatico.

Ciò comporta scelte difficili. Sarà necessario avere a disposizione atleti al top della condizione, che eseguano le tre routine con coefficienti ancora più alti rispetto al recente passato, evitando penalizzazioni (basemark) determinanti ai fini del punteggio e della classifica. Minisini è un eccellente specialista di singolo e doppio misto. La sua stagione proseguirà coi campionati europei di Belgrado e l’obiettivo di allungare la striscia di successi che l’ha reso un esempio per il movimento internazionale“. Il doppio misto è la specialità nella quale Minisini ha ottenuto dieci medaglie iridate e dieci continentali.

Le parole di Minisini dopo l’esclusione da Parigi 2024

“Accetto la decisione. Comprendo le motivazioni che inducono il direttore tecnico Giallombardo a compiere questa scelta. Continuerò a lavorare per migliorare. Resto a disposizione della nazionale. Il prossimo obiettivo è confermarmi ai campionati europei, vincere e alimentare i sogni miei e degli altri nuotatori artistici“. Così il campione di sincro Giorgio Minisini, che non farà parte della comitiva azzurra di sincro ai prossimi Giochi di Parigi 2024.

I convocati del nuoto sincronizzato per il collegiale di Roma

Questa la lista dei convocati: per il collegiale a Roma, presso la piscina del Centro Polivalente della Polizia di Stato dal 5 al 15 aprile Linda Cerruti (RN Savona / Marina Militare), Marta Iacoacci (Aurelia Nuoto / Marina Militare), Sofia Mastroianni (RN Savona / Marina Militare), Enrica Piccoli (Montebelluna Nuoto / Fiamme Oro), Susanna Pedotti (Busto Nuoto / Fiamme Oro), Lucrezia Ruggiero (Aurelia Nuoto / Fiamme Oro), Isotta Sportelli (Aurelia Nuoto / Fiamme Oro), Giulia Vernice (Rn Savona / Fiamme Oro), Francesca Zunino (RN Savona / Fiamme Oro).