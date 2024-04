F1, Verstappen sorprende: “via da Red Bull? Non è tanto questione di dove, ma se voglio continuare”

SportFair

E’ ufficialmente iniziato un nuovo weekend di gara di F1. I piloti sono stati protagonisti oggi del media day, durante il quale hanno raccontato le sensazioni con le quali arrivano al GP del Giappone.

Reduce dallo zero in Australia, Max Verstappen sembra aver lasciato alle spalle la delusione ed è adesso concentrato sul lavoro da fare per far bene in pista a Suzuka.

Le parole di Verstappen in conferenza stampa

“Andiamo avanti e impareremo da quanto accaduto in Australia, sperando che non accada di nuovo ma normalmente non dovrebbe“, ha detto il campione del mondo Max Verstappen in conferenza stampa. “Sabato avevamo già avuto dei problemi, ovviamente col senno di poi si può dire che provenivano dalla pinza del freno. Ma non siamo riusciti a trovare alcun difetto, diciamo. È sempre brutto ritirarsi, ma andiamo avanti“, ha aggiunto.

Il pilota olandese, adesso, cerca il riscatto sul circuito di Suzuka. “Ogni anno è diverso. Penso che se guardi alle prestazioni di Melbourne siamo stati veloci, ma non abbiamo finito la gara. Quindi non è l’ideale, ma alla nostra macchina normalmente piacciono le curve ad alta velocità, e spero di poterlo dimostrare di nuovo questo fine settimana. Per me essere qui in Giappone è sempre molto bello, e penso che sia ancora meglio in questo periodo dell’anno. Quando viaggi lontano andare dall’Australia direttamente in Giappone è davvero positivo“.

Verstappen via da Red Bull?

“Sono molto felice dove sono e voglio restarci. Ho un contratto con la Red Bull fino al 2028, poi vedrò se voglio continuare. E’ questa per me la cosa più importante: non è tanto questione di dove. Ma sono cose a cui non penso davvero in questo momento“, ha dichiarato il tre volte campione del mondo.