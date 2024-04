Il Giappone, le condizioni fisiche ed il futuro: le rivelazioni di Sainz

SportFair

Il nuovo weekend di gara di F1 è iniziato! Il paddock di Suzuka si è popolato e i piloti sono stati protagonisti oggi del media day, durante il quale hanno parlato alla stampa, raccontando le sensazioni con le quali arrivano al GP del Giappone, e non solo.

Riflettori puntati su Carlos Sainz, vincitore del GP d’Australia dopo due settimane dall’intervento di appendicite. Lo spagnolo della Ferrari ha parlato delle sue condizioni fisiche, ma anche del suo futuro.

Le condizioni fisiche ed il weekend di Suzuka

“Mi sento di nuovo al 100%. Questa settimana sono andato in bicicletta, sono rimasto in Australia e ho iniziato ad andare in palestra. Non riesco ancora a sollevare pesi come facevo in passato, ma almeno posso portare a termine il mio allenamento e mi sento bene“, ha affermato Sainz.

“Penso che sia importante, come ho sempre detto in passato, voltare pagina velocemente nel bene e nel male. Ovviamente venendo da una buona prestazione è più difficile voltare pagina perché vorresti goderti il momento, ma l’ho voltata“. Quella giapponese, ha aggiunto il pilota della Ferrari in conferenza stampa, “è una pista impegnativa per noi. Penso che l’anno scorso sia stata una delle gare più impegnative in riferimento alla Red Bull: eravamo a sette o otto decimi di distanza quattro o cinque mesi fa. Quindi è tempo di vedere dove siamo quest’anno e se possiamo essere almeno più vicini e goderci un po’ di più questa fantastica pista rispetto all’anno scorso. È una delle mie preferite, se non la mia preferita“, ha aggiunto.

Il futuro

“Sto parlando con alcuni team. Si tratta ovviamente di entrare più nel dettaglio e vedere le opzioni più realistiche, e quali sono le migliori opzioni per me e per il mio futuro. Ma al momento non ho novità. Ovviamente questo è il momento di accelerare un po’ tutto e speriamo di poter risolvere la questione il più presto possibile“, ha concluso Sainz parlando del suo futuro.