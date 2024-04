Russell e l’incidente in Australia: “nulla di personale con Alonso, ma penalizzazione giusta”

SportFair

Grosso spavento a Melbourne, quasi al termine del GP d’Australia di F1, per George Russell. Il pilota della Mercedes è stato colto di sorpresa da Fernando Alonso ed è stato protagonista di un brutto incidente con la sua monoposto.

Proprio di questo ha parlato oggi nella conferenza stampa del GP del Giappone. “Con Alonso non c’è niente di personale. Togliendo il casco ci rispettiamo a vicenda“, ha dichiarato.

A Fernando Alonso sono stati inflitti 20 secondi di penalità dopo che i commissari di gara hanno stabilito che la sua guida, prima dell’incidente col pilota della Mercedes, era “potenzialmente pericolosa“. “Sono stato colto completamente di sorpresa. Infatti stavo guardando il volante, facendo una svolta in rettilineo, cosa che facciamo tutti durante tutto il giro. Quando ho alzato lo sguardo ero dalla parte di Fernando… ed era troppo tardi, e mi sono ritrovato contro il muro“, ha aggiunto.

“Non prendo personalmente quello che è successo con Fernando, probabilmente ha avuto conseguenze più grandi del dovuto. Ma come ho detto se non fosse stato penalizzato si sarebbe creato un precedente. Non ho molto altro da dire“, ha concluso.