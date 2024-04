Perez pazzo per il cibo giapponese: “farò in modo di godermelo”

SportFair

Domenica si corre il GP del Giappone di F1. I piloti sono pronti a tornare in pista dopo una settimana di stop a seguito del weekend di gara dell’Australia, dove ha trionfato un eccezionale Sainz, seguito sul podio dal suo compagno di squadra Charles Leclerc.

Weekend da dimenticare per la Red Bull, che si lascia l’Australia alle spalle e pensa alla gara di Suzuka.

Carico e motivato, Sergio Perez ha così parlato alla vigilia del weekend di gara del Giappone: “non vedo l’ora che arrivi questa settimana, il Giappone è sempre una grande gara in calendario e quest’anno andremo molto prima nella stagione, il che renderà le cose interessanti. Mi piace sempre andare a Tokyo prima dell’inizio della settimana di gara, il cibo in Giappone è una delle mie cose preferite, quindi farò in modo di godermelo prima di andare a Suzuka per concentrarmi sulla gara. Questo circuito offre sempre gare emozionanti e la gara alla prima curva è iconica in questo sport: è divertente se ne esci vincitore!“, ha affermato il messicano.

“Il meteo a volte può davvero influenzare le cose qui, con la pioggia che arriva spesso e questo periodo dell’anno sembra che possa essere lo stesso, quindi dovremo massimizzare i momenti che avremo con la macchina per perfezionare l’assetto. L’Australia non è stato il miglior tempo per il Team, è stato un peccato la penalità che abbiamo avuto più i danni in gara, ma abbiamo già superato momenti come questo. Vogliamo tornare sul podio questo fine settimana“, ha concluso.