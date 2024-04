Gli obiettivi, il lavoro della Ferrari e l’assenza di vittorie: Leclerc sincero a Suzuka

SportFair

Un nuovo weekend di gara di F1 è iniziato! I piloti sono stati protagonisti oggi del media day del GP del Giappone, durante il quale hanno raccontato le sensazioni con le quali arrivano al nuovo appuntamento di Suzuka.

Reduce dal secondo posto a Melbourne, Charles Leclerc ha parlato della vittoria che tarda ad arrivare e della gara di domenica in Giappone.

Leclerc a corto di vittorie

“Non ho ancora conquistato la vittoria, e questo resta il mio primo obiettivo a breve termine, ma credo che abbiamo massimizzato il nostro potenziale. Dobbiamo essere soddisfatti del nostro inizio di campionato, anche se non possiamo fermarci e dobbiamo continuare a lavorare“, ha dichiarato il monegasco della Ferrari.

La gara in Giappone

“Credo che su una pista come questa Red Bull sarà molto competitiva, anche perché in Australia c’era graining sulle gomme anteriori mentre qui non ce lo aspettiamo. Detto questo, da parte nostra sarà fondamentale rimanere concentrati su noi stessi e metterci in condizione di essere lì, pronti a raccogliere ogni opportunità che si presenti. Puntiamo a lottare là davanti, poi vedremo che risultato riusciremo a portare a casa“, ha aggiunto Leclerc.

Il lavoro della Ferrari

“Credo che sia stato fatto un grande lavoro a Maranello nel corso dell’inverno, perché la SF-24 è un passo avanti notevole rispetto alla vettura dello scorso anno. In gara poi, in Bahrain e in Arabia Saudita come squadra abbiamo raccolto il massimo e in Australia abbiamo approfittato al meglio del passo falso dei nostri avversari non lasciando sul tavolo nemmeno un punto“, ha concluso.