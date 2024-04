F1, la nonna di Albon ha un “nuovo pilota preferito”: il selfie con Norris virale

SportFair

E’ tutto pronto per un nuovo weekend di gara di F1. Dopo una settimana di pausa per onorare le festività Pasquali, i piloti sono pronti per tornare in pista e lo faranno a Suzuka, dove domenica si corre il GP del Giappone.

Alla vigilia de nuovo round della stagione 2024 di F1, si sorride grazie a Lando Norris, Alex Albon e… sua nonna!

La nonna di Albon, infatti, ha fermato Norris in aeroporto chiedendoli un selfie. Il nipote della donna ha condiviso poi sui social lo scatto, insieme allo screenshot di una conversazione, in cui la nonna racconta l’incontro con Norris. “Sembra che la nonna abbia un nuovo pilota preferito”, ha scritto Albon sui social.

La nonna ha infatti svelato di aver “esaudito uno dei suoi sogni”, “fatelo sapere ad Alex, così Lando non penserà che una vecchia signora ha appena cercato un pretesto per fare una foto con lui”, ha scritto la nonna preoccupata che Norris abbia potuto non crederle.