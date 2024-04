F1, si torna in pista! Orari e diretta tv del GP del Giappone

SportFair

Dopo una settimana di pausa torna in pista la Formula 1. I piloti delle quattro ruote si sfideranno a Suzuka, dove domenica andrà in scena il GP del Giappone.

La Ferrari arriva in terra giapponese col sorriso dopo la splendida doppietta dell’Australia, ma la Red Bull andrà a caccia del riscatto e cercherà di non commettere errori, per riconquistare i gradini più alti del podio.

Dove vedere il GP del Giappone in Tv

Il weekend del GP del Giappone sarà trasmesso in diretta in esclusiva sui canali Sky. Su Tv8, invece, saranno visibili in chiaro Qualifiche e gara della domenica, ma in differita, rispettivamente sabato alle 14 e domenica alle 14.0..

Gli orari del GP del Giappone

Venerdì 5 aprile

04:30 Prove Libere 1 F1

08:00 Prove Libere 2 F1

Sabato 6 aprile

04:30 Prove Libere 3 F1

08:00 Qualifiche F1

Domenica 7 aprile

07:00 Gara F1