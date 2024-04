F1, David Sanchez lascia McLaren: “la realtà della posizione non corrispondeva al ruolo ho accettato”

SportFair

E’ durata poco l’avventura di David Sanchez in McLaren. L’ingegnere francese, arrivato a gennaio come direttore tecnico dopo 10 anni in Ferrari, ha deciso, di comune accordo con al scuderia inglese, di lasciare il suo incarico. La nuova organizzazione messa in campo in McLaren meno di un anno fa da Andrea Stella è già cambiata.

Secondo Sanchez, “la realtà della posizione non corrispondeva al ruolo che avevamo previsto e che ho accettato“. “Sono grato di aver avuto l’opportunità di far parte di questa squadra e auguro loro ogni successo nel loro viaggio verso la testa della griglia“, ha aggiunto.

“Dopo una riflessione congiunta, è diventato chiaro che il ruolo, le responsabilità e le ambizioni legate alla posizione di David non corrispondevano alle nostre aspettative iniziali quando ha accettato di unirsi a noi nel febbraio 2023 – ha spiegato il team principal Andrea Stella – Riconoscendo questa discrepanza, David e io abbiamo concordato che è meglio separarci ora, per consentirgli di perseguire altre opportunità in cui potrà sfruttare le sue straordinarie capacità“.

Il dipartimento tecnico della McLaren sarà ora organizzato come segue: Rob Marshall diventerà capo progettista, Neil Houldey direttore tecnico dell’ingegneria e Peter Prodromou rimarrà il direttore tecnico dell’aerodinamica. Andrea Stella diventa anche direttore tecnico di prestazione in attesa che venga nominato un sostituto di Sanchez a tempo indeterminato.