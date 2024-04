Boxe, Casamonica-Picardi per il titolo Superleggeri a Palermo

SportFair

Sarà Palermo la prossima tappa della Opi Fight Night, serata di boxe organizzata dalla società promotion e management Opi Since 82. L’evento si terrà sabato 3 maggio 2024 al Palaoreto di Palermo. Grandi protagonisti della serata i pugili Armando Casamonica e Gianluca Picardi, che combatteranno per conquistare la cintura di campione italiano dei pesi superleggeri, categoria al limite dei 63.5 chilogrammi.

A Palermo non si disputava un incontro valido per il Titolo Italiano da oltre cinque anni. Per l’occasione, verrà allestito un vero e proprio show, che unirà spettacolo e sport. Sono previsti un dj set e live open act per arricchire lo spirito agonistico.