Augusta National Women’s Amateur: Francesca Fiorellini sogna l’impresa

Dopo uno splendido 2023, Francesca Fiorellini, giovane talento del golf femminile italiano, vuole lasciare il segno anche sul 2024. Per riuscirci, sogna l’impresa nell’Augusta National Women’s Amateur. Tutto pronto per la 5ª edizione del Masters femminile di golf in programma dal 3 al 6 aprile negli USA.

Il Augusta National Women’s Amateur

Tra le 72 concorrenti, tra le migliori dilettanti al mondo e in rappresentanza di 18 differenti nazioni, c’è anche la 18enne italiana. L’evento si disputerà sulla distanza di 54 buche. I primi due round, in programma rispettivamente il 3 e il 4 aprile, si giocheranno al Champions Retreat di Augusta. Accederanno a quello finale le migliori 30 classificate (e le pari merito al 30/o posto) che, dopo un giorno di prova campo (venerdì 5), sabato 6 si sfideranno per il titolo all’Augusta National.

Francesca Fiorellini giocherà i primi due round con le statunitensi Maisie Filler e Bailey Shoemaker, e il suo primo obiettivo sarà quello di superare il taglio. Nel field, tra le past winner, ecco l’americana Anna Davis, vincitrice nel 2022. Tra le favorite al titolo ci sono poi la svedese Ingrid Lindbald, numero 1 al mondo tra le dilettanti, le sue connazionali Nora Sundberg e Meja Ortengren, la tedesca Helen Briem e la spagnola Cayetana Fernandez. Il torneo, in Italia, verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW.