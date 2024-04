ATP Marrakech, Nagal sembra Nadal per un set: poi Sonego vince in rimonta

SportFair

Luce verde accesa, Lorenzo Sonego ottiene il lasciapassare per i quarti di finale dell’ATP di Marrakech. Ma che fatica. Il tennista italiano, numero 61 del ranking ATP, è stato costretto a dare battaglia in 2 ore e 21 minuti di match a Sumit Nagal, numero 95 ATP. Inizio show del tennista indiano che, come il quasi omonimo Nadal, sembra ingiocabile nel primo parziale vinto 6-1.

Sonego però non si perde d’animo, resta in partita e alza progressivamente il livello del suo tennis e ribalta l’incontro. Nel secondo set arriva un prezioso break per l’1-3 che indirizza la sfida verso il 3-6 ottenuto al primo set point utile. Nel terzo set Nagal difende una palla break al terzo game, Sonego ne disinnesca due per il 4-4. Nel game successivo la terza palla break utile permette a Sonego di strappare il servizio all’avversario per poi chiudere, nel gioco successivo, con un perentorio 0-40 il 4-6 finale.