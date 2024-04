ATP Marrakech: Fognini e Gigante in tabellone, superate le qualificazioni

SportFair

Anche Fabio Fognini e Matteo Gigante entrano nel tabellone principale del ‘Grand Prix Hassan II’ (ATP 250 – montepremi 579.320 euro) che si disputa sui campi in terra rossa di Marrakech, in Marocco.

Nel turno decisivo delle qualificazioni, il 36enne Fognini, n.103 ATP, ha battuto l’austriaco Lucas Miedler, n.1.076 ATP, in tre set con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-2. Il 22enne Gigante, n.159 ATP, si è invece imposto sul tedesco Rudolf Molleker, n.177 del ranking, in tre set per 7-6 (5), 0-6, 7-6 (4).