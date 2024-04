Adesso è ufficiale: Liberty Media acquisisce la MOtoGP

SportFair

La notizia era nell’aria da giorni e oggi, giorno di Pasquetta, è arrivata l’ufficialità: Liberty Media acquisisce la MotoGP. Detentrice dei diritti commerciali della F1 dal 2017 (stimati in otto miliardi di dollari), Liberty Media ha annunciato l’acquisizione di Dorna, la società madre della MotoGP. La società acquisirà circa l’86% di Dorna, dunque manterrà circa il 14% del suo capitale. La transazione riflette un valore aziendale per Dorna/MotoGP di 4,2 miliardi di euro (4,53 miliardi di dollari) e un valore patrimoniale di 3,5 miliardi.

L’annuncio di Liberty Media

“Liberty Media Corporation ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo per acquisire Dorna Sports, SL (”Dorna”), titolare esclusivo dei diritti commerciali del Campionato del mondo MotoGP, da Bridgepoint e Canada Pension Plan Investment Board. La MotoGP sarà attribuita al tracking stock del Gruppo Formula Uno di Liberty Media“. Lo annuncia ufficialmente Liberty Media dal suo sito.

“Siamo lieti di espandere il nostro portafoglio dei campionati e dell’intrattenimento con l’acquisizione della MotoGP – ha spiegato Greg Maffei, CEO di Liberty Media in un comunicato stampa – La MotoGP è una categoria internazionale con fan fedeli ed entusiasti, gare avvincenti e un profilo finanziario che genera flussi di cassa. Carmelo (Ezpeleta, direttore generale di Dorna Sports, ndr) e il suo team dirigenziale hanno costruito un eccellente campionato sportivo che possiamo far crescere fino a raggiungere un pubblico internazionale più ampio. L’azienda è su una traiettoria di crescita significativa e intendiamo far crescere il campionato per gli appassionati, i team, i partner commerciali e i nostri azionisti della MotoGP“.

Sebbene anche QSI (Qatar Sports Investments), attuale proprietario del PSG, fosse interessato a questa acquisizione, l’operazione dovrebbe essere completata entro la fine dell’anno. Carmelo Ezpeleta, alla guida della Dorna dal 1994, dovrebbe restare al suo posto. Il prossimo Gran Premio è in programma ad Austin il 14 aprile.

”Questo è il passo successivo perfetto nell’evoluzione della MotoGP e siamo entusiasti di ciò che questo traguardo porterà a Dorna, al paddock della MotoGP e agli appassionati di corse”, ha affermato Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna. ‘‘Siamo orgogliosi dello sport globale che abbiamo fatto crescere e questa transazione testimonia il valore dello sport oggi e il suo potenziale di crescita. Liberty ha un incredibile track record nello sviluppo di asset sportivi e non potremmo desiderare un partner migliore per espandere la base di fan della MotoGP in tutto il mondo”.