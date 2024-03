Il caso Horner e Hamilton in Ferrari, parla Vettel: “non ci credevo!”

SportFair

Sebastian Vettel torna a parlare del mondo a quattro ruote. Nonostante sia lontano dal Circus della F1 l’ex pilota tedesco non si rifiuta di parlare di ciò che accade in pista e fuori dalla pista.

Vettel ha detto la sua sull’argomento del momento, il più chiacchierato da mesi ormai, ancor prima che la stagione di F1 iniziasse, ovvero il caso Horner.

“Conosco molto bene la squadra, Christian Horner e Helmut Marko dai miei tempi, ma è molto difficile per me avere un’opinione perché non so cosa sia successo e cosa non sia successo“, ha affermato Vettel, il cui momento glorioso è stato proprio alla Red Bull.

“Penso che vorrei un po’ più di trasparenza, ma spero che il tempo chiarisca tutto“, ha aggiunto il tedesco che ha poi commentato la possibilità di una partenza di Verstappen: “certo in questo momento c’è molta preoccupazione, ma penso che dal punto di vista sportivo, non c’è motivo per lui di pensare a qualcosa di diverso dalla Red Bull“.

Il quattro volte campione del mondo ha parlato anche dell’amico Lewis Hamilton e del suo futuro in Ferrari. Quando è trapelata non poteva crederci, ma è molto felice per l’inglese: “all’inizio ero molto scettico e pensavo che la notizia non fosse vera, ma poi mi è stata confermata e sono molto felice per Lewis. Ha molta esperienza e ha avuto più successi nella sua carriera di qualsiasi altro pilota di Formula 1. Il passaggio in una nuova squadra è sempre difficile, soprattutto all’inizio. Molti volti che conoscevi da tanti anni se ne sono andati e tu devi abituarti al nuovo ambiente, ma lui non avrà problemi“, ha concluso.