Verstappen, e non solo, in Mercedes? Toto Wolff a braccia aperte: e su Newey…

Il Caso Horner non è affatto chiuso. Il team principal Red Bull è stato scagionato dalla squadra ed è stato confermato nel suo ruolo all’interno dell’azienta, ma la dipendente che lo ha accusato ed è stata poi licenziata è pronta ad avviare una battaglia legale.

In casa Red Bull il clima è teso e la squadra è ormai spezzata. Negli ultimi giorni tanti colpi di scena, con l’annuncio di Marko di una sua possibile sospensione ed il successivo dietrofront e le dichiarazioni di Verstappen dietro le quali si nascondeva la possibilità di un addio.

La Mercedes pronta ad accogliere gli uomini Red Bull

E’ pronta ad approfittare della situazione la Mercedes. Il team di Brackley sembra pronta ad accogliere a braccia aperte il campione del mondo Max Verstappen e non solo, come ammesso da Toto Wolff.

“Dico solo che se Horner resta alla Red Bull, si aprono scenari interessanti. Tutto dipende dalla sua persona“, ha affermato il team principal Mercedes ai microfoni di oe24.

“Leggo solo dai media quello che accade. Ogni team vorrebbe Max, perché è il pilota più forte. Ma il miglior pilota cercherà sempre la miglior macchina e dunque dobbiamo rendere la nostra vettura performante. Solo così potremo diventare una reale alternativa per Max”, ha aggiunto Wolff.

Max Verstappen in Mercedes?

“Tutto dipende da Max e dalle sue prospettive. Non conosco abbastanza la dinamica tra i due per poter giudicare quanto Marko sia importante per Max. Newey? Tutto è sempre possibile in questa folle giostra pertanto non escluderei nulla. Io e Jos Verstappen siamo nati nello stesso anno e abbiamo un buon rapporto da anni”, ha aggiunto Wolff.