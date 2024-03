Valentina Greggio show! Campionessa del mondo di sci di velocità per la quarta volta

SportFair

Valentina Greggio è per la quarta volta campionessa mondiale di sci velocità. Il forte vento non ha permesso a Vars, in Francia, di disputare la fase finale della rassegna iridata e dopo una lunga attesa in quota, la giuria ha deciso di cancellare le prove odierne, già rimandate di un giorno per le medesime ragioni.

La classifica dei Campionati Mondiali 2024 prende forma dunque partendo dall’ultima run effettuata, quella di venerdì 22 marzo che ha visto la verbanese davanti a tutte con la velocità di 226,429 km/h, seguita dalla padrona di casa Clea Martinez (222,235 km/h) e dalla svedese Mathilda Persson (217,496 km/h).

Per la trentatreenne Greggio, portacolori del Club de Ski Valtournanche, si tratta del quarto oro iridato nella specialità, dopo quelli ottenuti nel 2015 sui Pirenei di Grandvalire, nel 2017 nella svedese Idre e nel 2022 proprio a Vars. La piemontese è la detentrice del record mondiale di velocità, vissato proprio a Vars in 247,083 Km/h nel marzo 2016.

Il titolo iridato maschile va invece al beniamino di casa Simon Billy: il francese con i 231,436 km/h toccati venerdì si è lasciato alle spalle il ceco Radin Palam (230,577 km/h) e l’austriaco Manuel Kramer (229,284 km/h) che completano così il podio; Simone Origone era stato squalificato per un problema tecnico ai materiali proprio al termine della run che si sarebbe rivelata decisiva. Eliminato nel turno precedente invece Samuele Capello che chiude così la graduatoria con il 29esimo posto.

Gli atleti resteranno a Vars anche nei prossimi giorni: la località delle Alpi francesi recupererà infatti le tappe di Coppa del Mondo di Formigal (Spagna) e Grau Roig (Andorra) non disputate in stagione.