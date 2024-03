USA-Messico interrotta: cori omofobi e botte da orbi durante la finale di Nations League | VIDEO

Gli Stati Uniti hanno vinto per la terza volta consecutiva la Nations League della Concacaf. Nella finale giocata all’AT&T Stadium di Arlington, alle porte di Washington, la nazionale americana ha battuto per 2-0 il Messico.

Non sono mancati gli episodi spiacevoli in tribuna. La partita è stata infatti sospesa nelle fasi finali per il secondo anno consecutivo a causa dei cori di natura omofoba dei tifosi messicani a seguito dei quali è scattata anche una rissa tra tifosi. L’arbitro canadese Drew Fischer ha interrotto il gioco all’88’ minuto e nuovamente durante le fasi di recupero. La semifinale dello scorso anno all’Allegiant Stadium di Las Vegas fu fermata dall’arbitro salvadoregno Ivan Barton all’ottavo minuto dei 12 minuti di recupero previsti con gli Stati Uniti avanti 3-0, sempre per lo stesso motivo.

🇲🇽🇺🇸 Last night during the Mexico and USA game, some fans from both countries were involved in a fight. 😳🥊

pic.twitter.com/7l76INVdWz

— CentreGoals. (@centregoals) March 25, 2024