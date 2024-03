“Ti ricorderai di me per tutta la vita”: il regalo di Sainz a Leclerc è emozionante | VIDEO

SportFair

Con l’inizio del primo weekend di Formula 1 inizia anche il countdown che dà inizio all’ultima stagione di Carlos Sainz in Ferrari. Il pilota spagnolo, al termine del GP di Abu Dhabi del prossimo 8 dicembre lascerà il sedile della Rossa a Lewis Hamilton. Un cambio già annunciato durante l’offseason che regala un po’ di malinconia a tutti i tifosi Ferrari ogni qualvolta Sainz è e sarà protagonista.

Se poi Carlos ci mette anche del suo, come nel filmato pubblicato dai social della Ferrari, va a finire che ci si emoziona tutti, come successo anche a Leclerc.

Sainz e Leclerc, il regalo emozionante: “ricordati di me”

Nel video che potete visionare in calce all’articolo, Sainz regala a Leclerc un peluche a forma di peperoncino spiegandogli, a sua volta, che si tratta di un regalo da parte di un fan di Carlos destinato proprio a Charles. “Così ti ricorderai di me per tutta la vita“, afferma il pilota iberico donando il simpatico pupazzo al compagno di scuderia. Leclerc prova a sdrammatizzare: “… abbiamo appena iniziato la stagione“, sottintendendo che il livello di emozioni è già troppo alto. Per il finale di stagione sono previsti lacrimoni?

