Superlega, Semifinali Playoff: l’Itas Trentino e Perugia in vincono Gara-1

Pasqua dal sapore amaro per la MINT Vero Volley Monza, costretta a cedere il passo nei confronti dei Campioni d’Italia della Itas Trentino. Alla “Il T Quotidiano Arena”, i ragazzi di coach Eccheli escono sconfitti per 3-0 (27-25; 25-20; 25-22) in Gara-1 delle Semifinali Scudetto di SuperLega Credem Banca 23/24.

Dopo la bella vittoria infrasettimanale contro Civitanova, valevole per Gara-5 dei Quarti di Finale, la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley non è riuscita a dare continuità al suo momento positivo, anche a causa dell’assenza di Stephen Maar. Lo schiacciatore canadese, infatti, non ha potuto essere della partita a causa di un colpo alla testa subito in allenamento. Una Monza che, nonostante abbia lottato senza risparmiarsi, è riuscita a mettere veramente in difficoltà gli avversari solo nel primo set quando, nonostante due set point a favore, non è riuscita a chiudere i conti, subendo la rimonta con due ace di Lavia. Nel secondo e terzo gioco, invece, la Itas ha innestato subito le marce alte non lasciando spazio ai brianzoli che dovranno subito recuperare le energie fisiche e mentali, in vista di Gara-2 fissata all’Opiquad Arena mercoledì 3 aprile.

Vittoria in Gara-1 di Semifinale Scudetto anche per Perugia. I padroni di casa hanno battuto in casa la Power Volley Milano col punteggio di 3-1 (25-17, 25-23, 23-25, 25-22).