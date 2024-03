SuperLega, quarti di playoff: programma e diretta tv del turno infrasettimanale

SportFair

La quinta e ultima gara dei Quarti di Finale dei PlayOff della SuperLega Credem Banca, in programma mercoledì 27 marzo, promette scontri avvincenti e decisivi, trasmessi in diretta e on-demand su VBTV, la piattaforma ufficiale di streaming live Over-The-Top (OTT) di Volleyball World e Official Broadcaster dei Campionati. (Vb.tv.)

Domani sera ore 20:30 i due match che definiranno le ultime due squadre che passeranno allo step successivo delle Semifinali Play Off, insieme a Itas Trentino e Sir Susa Vim Perugia. Dopo il pareggio dello scorso weekend sia per Cucine Lube Civitanova che per Allianz Milano, squadre che si sfideranno rispettivamente contro Mint Vero Volley Monza e Gas Sales Bluenergy Piacenza, preannunciando una serata ricca di entusiasmo per appassionati e tifosi.

Yuri Romanò riuscirà a ripetere la sua miglior prestazione realizzativa di questa stagione all’interno dei Play Off e a far vincere la sua squadra di Piacenza? Oppure sarà Yuki Ishikawa per Milano il top scorer del match a portare la vittoria a casa? Il match tra Cucine Lube Civitanova e Mint Vero Volley Monza in esclusiva live e on-demand su VBTV, terrà i tifosi sicuramente col fiato sospeso: dopo le ultime due partite vinte al tie-break riuscirà Civitanova a portarsi a casa le Semifinali o sarà Monza a raggiungere la tanto attesa terza vittoria?

Le partite di mercoledì 27 marzo

Cucine Lube Civitanova – Mint Vero Volley Monza

In diretta dall’Eurosuole Forum di Civitanova Marche ore 20.30

Telecronaca: Gianluca Pascucci

In esclusiva su VBTV

In diretta dal PalaBanca Sport di Piacenza ore 20.30

Telecronaca: Simone Carpanini e Filippo Savi