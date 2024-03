La stoppata di Anthony Edwards è clamorosa: sbatte con la testa contro il canestro | VIDEO

SportFair

La stoppata è una delle giocate più spettacolari del basket, un mix di verticalità, forza fisica e lettura dell’azione che cancella un canestro sicuro dell’avversario e regala un momento da highlight. Quella realizzata da Anthony Edwards durante Indiana Pacers-Minnesota Timberwolves rappresenta perfettamente tutto questo.

Indiana-Pacers-Minnesota Timberwolves: Anthony Edwards firma la vittoria

Ultima azione della partita, punteggio sul 111-113 in favore dei Timberwolves. Palla in mano ai Pacers che provano a finalizzare l’ultimo attacco con Naismith che trova la via del canestro e si alza per appoggiare due punti. Anthony Edwards ne intuisce le intenzioni e spicca un salto clamoroso arrivando a stopparlo e, allo stesso tempo, a sbattere con la testa contro il canestro. Un bernoccolo che gli ricorderà il dolce sapore della vittoria arrivata con una giocata a dir poco spettacolare.

El TAPONAZO de Anthony Edwards a falta de 5 segundos para sellar la victoria de Minnesota Timberwolves anoche. Tremendo 😳pic.twitter.com/pjhhcBL340 — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) March 8, 2024