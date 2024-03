Sorteggi Champions, il tabellone dei quarti: sfide clamorose, c’è una finale anticipata!

SportFair

Un venerdì dolce-amaro per il calcio italiano. Come sempre, al termine delle gare di ritorno di tutte e tre le coppe europee, il venerdì è il giorno dei sorteggi della fase successiva. L’Italia può vantare 3 squadre in Europa League (qui il tabellone dei sorteggi) e 1 in Conference League, ma nessuna nella competizione principale, la Champions League.

Ottavi fatali per le italiane: Inter eliminata dall’Atletico Madrid, Napoli travolto dal Barcellona, Lazio ribaltata dal Bayern Monaco. I sorteggi di Champions League non presentano ‘palline italiane’ nell’urna di Nyon, ma i big match non sono di certo mancati.

Quarti di finale Champions League: le 8 squadre qualificate

Arsenal

Atletico Madrid

Barcellona

Bayern Monaco

Borussia Dortmund

Manchester City

PSG

Real Madrid

Il tabellone dei quarti di finale di Champions League

I sorteggi di Champions League hanno dato vita alle seguenti sfide:

Arsenal-Bayern Monaco

Atletico Madrid-Borussia Dortmund

Real Madrid-Manchester City

PSG-Barcellona

Match davvero interessante quello fra Arsenal e Bayern Monaco, una delle sfide più equilibrate dei quarti. L’Atletico Madrid pesca il Borussia Dortmund, sulla carta la squadra più debole, ma i ‘Colchoneros’ giocheranno la prima in casa e al ritorno non potranno contare sull’effetto “Wanda Metropolitano”. Real Madrid-Manchester City è una finale anticipata. Talento e qualità al poter in PSG-Barcellona.

Semifinali e finali di Champions League

Sorteggiati anche gli accoppiamenti delle semifinali: la vincente di Atletico Madrid-Borussia Dortmund affronterà la vincente di PSG-Barcellona; la vincendete di Arsenal Bayern Monaco affronterà la vincente di PSG-Barcellona. In finale si affronteranno la vincente della semifinale 1 contro la vincente della semifinale 2.