Sinner-Vavassori interrotta: nuovo orario e il programma di oggi

La giornata di ieri al Miami Open è stata condizionata dalla pioggia. Solo pochissimi i match che si sono riusciti a disputare e completare. Tra questi non c’è quello di Sinner e Vavassori. Il derby azzurro è iniziato con oltre 6 ore di ritardo rispetto al programma ed è stato interrotto dopo 27 minuti di gioco, con Sinner in vantaggio 3-2 nel primo set.

Il match ripartirà dal 40-40 del sesto game su servizio del piemontese, che nell’ultimo punto ha annullato la prima e unica palla break avuta a disposizione dal numero 3 del mondo.

Quando si gioca Sinner-Vavassori

Si ripartirà nel pomeriggio. Il derby è stato riprogrammato come secondo match di sabato sul campo centrale, dopo Fritz-Seyboth Wild che inizierà alle 16 ora italiana. In campo maschile dovrebbero scendere in campo anche Matteo Arnaldi (secondo match sul court 5, contro Alexander Bublik), Flavio Cobolli (terzo match sul campo 6 contro Cameron Norrie) e Lorenzo Musetti (quarto match sul 5, contro Roman Safiullin), mentre tra le donne Jasmine Paolini deve chiudere la sfida contro Katie Volynets dalle 17 (l’azzurra conduce 7-6 4-5) e Camila Giorgi se la vedrà con Iga Swiatek nel quarto match sul centrale.