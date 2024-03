Sinner ha imparato la lezione ad Indian Wells: “ecco cosa ho sbagliato con Alcaraz”

SportFair

Prima o poi doveva succedere, ed è successo nella notte italiana: Jannik Sinner è stato sconfitto. Il tennista azzurro ha perso la sua prima partita del 2024, dopo 16 successi consecutivi, cedendo a Carlos Alcaraz nella semifinale di Indian Wells.

Dopo circa 6 ore di sospensione a causa della pioggia, Sinner ha portato a casa il primo set, ma poi un ottimo Alcaraz ha reagito rimontando e vincendo il match.

Le parole di Sinner dopo il ko con Alcaraz

“Sono stato positivo durante tutta questa serie di vittorie, resto positivo anche adesso, perché ho perso in semifinale di Indian Wells, che è comunque un ottimo risultato. Ora, il prossimo torneo è Miami. Quindi sono già concentrato per Miami“, queste le prime parole di Sinner dopo il ko con Alcaraz.

“Sicuramente è dura che tutto finisca così qui, perché per me questo è un posto davvero speciale in cui giocare. Alcaraz? Sei sempre impressionato quando giochi contro di lui, si muove molto, molto velocemente. Soprattutto su questo campo, dove la palla rimbalza molto alta, non è facile giocare contro di lui, perché può giocare con molti effetti. Ma quello che mi è mancato oggi è stato il fatto di essere stato troppo prevedibile: facevo sempre le stesse cose, il che nella mia mente mi deludeva, penso che questa sia la lezione per oggi“, ha concluso.