“Siete insetti”, il significato dello strano messaggio apparso a Roma Termini | VIDEO

“Siete insetti“. Un messaggio, abbastanza inquietante, è apparso presso la stazione di Roma Termini nelle ultime ore. I tabelloni elettronici che riportano gli orari dei treni in arrivo hanno mostrato un’insolita scritta, comune anche alle stazioni milanesi Cadorna e Centrale. I pendolari sono stati colti di sorpresa e si sono chiesti il significato di tale messaggio.

Inizialmente, si è pensato a un malfunzionamento, poi alla possibilità che la rete ferroviaria fosse stata vittima di un hackeraggio, qualcuno ha pensato anche a un messaggio contro la farina di grilli e le recenti polemiche. Ma la verità è un’altra.

“Siete insetti”, la spiegazione: l’ultima trovata di Netflix per “Il problema dei 3 corpi”

La scritta in questione è solo l’ultima delle campagne di guerrilla marketing attuata da Netflix che, negli ultimi anni, ha abituato i cittadini a installazioni, pubblicità invasive e trovate a effetto per sponsorizzare le proprie ultime uscite. La scritta “Siete insetti” riguarda la sponsorizzazione di “Three Body Problem”, la nuova serie tv Netflix conosciuta in Italia come “Il problema dei tre corpi“.

“Il problema dei tre corpi”: la trama della nuova serie Netflix

La serie tv è tratta dall’omonimo romanzo di Liu Cixin. La storia è ambientata tra Cina, USA e Inghilterra e corre lungo 3 binari temporali. La protagonista degli 8 episodi è l’astrofisica cinese Ye Wenjie. Nella trama viene inserita la sospetta morte del padre durante la “Rivoluzione Culturale” e un progetto top secret al quale la scienziata ha lavorato per lungo tempo. La frase “Siete insetti” è presente in un punto ben preciso della trama.

