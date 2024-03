Si di fondo, Pellegrino eccezionale settimo nella TC di Holmenkollen

SportFair

Eccezionale settimo posto per Federico Pellegrino nell’iconica 50km in tecnica classica di Holmenkollen vinta dal norvegese Johannes Klæbo davanti ai quattro connazionali Martin Nyenget, Pål Golbdeg, Harald Amundsen e Didrik Tønseth, al termine di una volata ristretta che ha visto l’azzurro essere l’unico non scandinavo tra gli otto che si sono giocati successo e podio.

Una prova di grande generosità per Pellegrino, rimasto a contatto con i migliori per l’intera gara, anche nella tornata finale di 3 chilometri in cui il ritmo è salito in maniera spasmodica sotto le accelerate di Ivo Niskanen e Martin Nyenget. Pellegrino ha saputo rispondere presente in ogni momento, ad ogni allungo: Niskanen, Poromaa hanno alzato bandiera bianca, il poliziotto di Nus no. Neanche al momento dell’allungo finale verso lo stadio di Holmenkollen.

L’epilogo è la sfida in casa norvegese con Klæbo che in 2:06’50″4 conquista il suo primo successo personale ad Holmenkollen, poi Pellegrino (+6″0) preceduto anche dallo svedese Jens Burmann: un settimo posto che vale tantissimo e che certifica ancor più la dimensione a tutto tondo raggiunta dal trentatreenne valdostano delle Fiamme Oro, capace oggi di esprimersi a livelli di podio e vittoria nelle prove veloci a skating e di dire la sua anche nella gara più massacrante della stagione in tecnica classica.

Molto positivo anche il 18esimo posto del trentino Paolo Ventura che cede strada solo nei dieci chilometri finali per chiudere a 1’33″4, con Giandomenico Salvadori buon 24esimo a 1’59″4; trentesimo e trentunesimo posto quindi per Simone Daprà e Dietmar Nöckler. Finisce con l’intero gruppo a salutare l’arrivo di Maurice Manificat, all’ultimo impegno della carriera.

In classifica generale Amundsen resta leader con 2345 punti e 202 lunghezze di margine su Klæbo; terzo Valnes con un distacco di 472; Pellegrino è ottimo ottavo a quota 1090.

La Coppa del Mondo di fondo ora si appresta a vivere la settimana finale della stagione: martedì appuntamento nella vicina Drammen per la sprint cittadina in tecnica classica, poi da venerdì 15 a domenica 17 il trittico conclusivo nella svedese Falun con sprint in classico, individuale ancora in classico e mass start a skating.