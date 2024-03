SportFair

Subito grandi sorprese al Miami Open dopo il ritorno in campo. L’impresa più importante è stata realizzata da Thiago Seyboth Wild, in grado di vincere contro il numero 13 Atp Taylor Fritz. Giornata da incubo per gli statunitensi: anche Tiafoe e Paul sono stati eliminati.

Il brasiliano chiude il primo set sul punteggio di 6-3. Nel secondo set Seyboth Wild si conferma e chiude con un clamoroso 6-4. Nel prossimo turno sfida al vincente tra Jarry e Draper.